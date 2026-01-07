Kristjan Asllani non continuerà la stagione con Torino o Inter. La società ha deciso di trovare una nuova destinazione per il centrocampista, che dovrà essere individuata rapidamente. La scelta rappresenta un cambio di rotta rispetto alle precedenti opzioni e richiede una soluzione tempestiva per il proseguimento della sua carriera.

Cambio di rotta deciso per Kristjan Asllani. Il centrocampista non proseguirà la stagione né al Torino né all’ Inter: la soluzione sarà una terza destinazione, da individuare subito. L’esperienza in granata è ormai chiusa. Asllani è considerato fuori dal progetto tecnico e la linea è stata chiarita anche dalla dirigenza del Torino. Da qui la necessità di trovare rapidamente una nuova sistemazione per la seconda parte della stagione. Scenario condiviso anche dall’Inter, proprietaria del cartellino, che non vuole correre il rischio di una svalutazione e punta a garantire continuità al giocatore. La trattativa è entrata nella fase operativa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Asllani, niente Torino né Inter: stagione da chiudere in un altro club

Leggi anche: Asllani Inter, futuro da chiarire: il Torino non può interrompere il prestito

Leggi anche: Inter, ipotesi rientro Asllani: confronto con il Torino

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

CdS – Asllani lascia il Torino ma non torna all’Inter: la prossima destinazione… - L'aggiornamento sul futuro del centrocampista albanese dopo pochi mesi dal suo trasferimento in granata Asllani ... msn.com