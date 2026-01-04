Asllani Inter futuro da chiarire | il Torino non può interrompere il prestito

La situazione di Asllani Inter rimane al centro dell'attenzione, con il Torino impossibilitato a interrompere autonomamente il prestito del centrocampista albanese. La questione riguarda le modalità contrattuali e le implicazioni per entrambe le parti, richiedendo chiarezza sulle tempistiche e sulle condizioni del trasferimento. Un approfondimento che aiuta a comprendere meglio le dinamiche del prestito e le eventuali conseguenze future.

di Dario Bartolucci Asllani Inter, torna d’attualità la posizione del centrocampista albanese: il Torino non può interrompere il prestito in autonomia. In queste ore è tornato sotto i riflettori il futuro di Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002, di proprietà dell’Inter e ceduto in prestito al Torino nella scorsa estate. Il giocatore, regista ordinato e dotato di buona visione di gioco, non sembra più rientrare pienamente nei piani del club granata per il prosieguo della stagione, aprendo così nuovi scenari in vista del mercato invernale. A fare chiarezza sulla situazione è stato Matteo Moretto, esperto di mercato, che ha fornito un aggiornamento preciso sulle condizioni contrattuali legate al prestito del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, futuro da chiarire: il Torino non può interrompere il prestito Leggi anche: Asllani Inter, Romano conferma il ritorno: «Può lasciare il Torino, ma il suo futuro…» Leggi anche: Asllani riscattato dal Torino? Cairo rompe il silenzio! La risposta sul centrocampista in prestito dall’Inter Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Asllani guarda il Torino vincere a Verona, possibile interruzione del prestito con l'Inter: il punto - Si stanno sommando le voci su Kristjan Asllani (23 anni) e sulla possibilità che il Torino interrompa prematuramente il prestito dall’Inter. tuttomercatoweb.com

