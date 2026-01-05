Inter ipotesi rientro Asllani | confronto con il Torino

L’Inter sta considerando un possibile rientro anticipato di Kristjan Asllani dal prestito al Torino. In questi giorni si svolgeranno incontri tra le parti coinvolte per valutare le condizioni e le modalità di questa eventuale operazione. La decisione sarà presa sulla base delle esigenze del club e delle valutazioni tecniche, con un’attenzione particolare alle prospettive future del giocatore e della squadra.

L’ Inter valuta il rientro anticipato di Kristjan Asllani dal prestito al Torino. In queste ore è atteso un confronto tra i granata, la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore per chiarire il perimetro dell’operazione e le prospettive immediate. Il nodo è il minutaggio. A Milano lo spazio sarebbe limitato: il centrocampo ha gerarchie consolidate, con Nicolò Barella e Hakan Çalhano?lu punti fermi, e alternative già strutturate come Henrikh Mkhitaryan, Piotr Zieli?ski, Petar Su?i? e Davide Frattesi. Per questo, il rientro non sarebbe automatico verso la permanenza. La linea dell’Inter è chiara: Asllani è considerato un patrimonio del club e deve giocare con continuità. 🔗 Leggi su Forzainter.euImmagine generica

