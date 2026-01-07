Ascolti tv i dati del 6 gennaio 2026

Il 6 gennaio 2026, su Rai1, Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia ha registrato un buon riscontro di pubblico, coinvolgendo circa 5 milioni di spettatori. La serata ha confermato l’interesse per programmi di intrattenimento e appuntamenti tradizionali, offrendo un’occasione di condivisione durante le festività. I dati di ascolto evidenziano l’importanza di programmi consolidati nel panorama televisivo italiano.

Nella serata di ieri, martedì 6 gennaio 2026, su Rai1 Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia ha coinvolto 5.622.000 spettatori per il 27.6% di share nella parteAspettando Affari Tuoi dalle 20:42 alle 21:50 e 5.810.000 spettatori pari al 35.9% dalle 21:55 alle 23.50. Alle spalle, in onda su Canale5 Barbie ha interessato 1.367.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 Genitori in trappola si ferma a 794.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Il grande giorno incolla davanti al video 1.089.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 The Land of Dreams segna 358.000 spettatori (1.

