L’analisi degli ascolti televisivi del 4 gennaio 2026 evidenzia un buon risultato per la fiction di Rai 1. Nella serata, i primi due episodi della serie hanno registrato un pubblico di circa 2 milioni di spettatori, confermando l’interesse verso questa produzione. I dati offrono uno spaccato sulla performance delle trasmissioni televisive e sulle preferenze del pubblico italiano in questa fascia oraria.

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, 4 gennaio 2026, la fiction di di Rai 1, in onda con i primi due episodi ha conquistato 2.570.000 spettatori pari al 15.5% di share. Poi, su Canale 5, Chi vuol essere milionario ha registrato 2.433.000 spettatori con uno share del 18.5%. In onda su Rai 2, il film Mamma non va oltre 725.000 spettatori pari a uno share del 3.9 %. Su Rai 3 la puntata di Report porta a casa 1.480.000 spettatori pari all’8.4% di share. Rete 4 ha trasmesso il film Forrest Gump con 988.000 spettatori con il 6.2% di share. Italia Uno con Zona Bianca non va oltre 900.000 spettatori (7% di share) e poi, su TV8, La Bella e la Bestia raggiunge 514. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 4 gennaio 2026

