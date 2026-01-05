Ascolti tv i dati del 4 gennaio 2026
L’analisi degli ascolti televisivi del 4 gennaio 2026 evidenzia un buon risultato per la fiction di Rai 1. Nella serata, i primi due episodi della serie hanno registrato un pubblico di circa 2 milioni di spettatori, confermando l’interesse verso questa produzione. I dati offrono uno spaccato sulla performance delle trasmissioni televisive e sulle preferenze del pubblico italiano in questa fascia oraria.
Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, 4 gennaio 2026, la fiction di di Rai 1, in onda con i primi due episodi ha conquistato 2.570.000 spettatori pari al 15.5% di share. Poi, su Canale 5, Chi vuol essere milionario ha registrato 2.433.000 spettatori con uno share del 18.5%. In onda su Rai 2, il film Mamma non va oltre 725.000 spettatori pari a uno share del 3.9 %. Su Rai 3 la puntata di Report porta a casa 1.480.000 spettatori pari all’8.4% di share. Rete 4 ha trasmesso il film Forrest Gump con 988.000 spettatori con il 6.2% di share. Italia Uno con Zona Bianca non va oltre 900.000 spettatori (7% di share) e poi, su TV8, La Bella e la Bestia raggiunge 514. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Ascolti all news: nei giorni chiave si nota un rimescolamento degli ascolti. Rai News 24 in calo, mentre Tgcom24 cresce. SkyTg24 resta il canale che intercetta di più l’attenzione di fronte ai fatti di cronaca . Elaborazione @StudioFrasi su dati Auditel(TM) # x.com
