Rifiuti i giudici bocciano il contratto tipo di Arera Possibile aumento della Tari
LECCE – Sono una dozzina le aziende operanti nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto nel settore dei rifiuti che hanno promosso un contenzioso amministrativo sull’iter di approvazione dei piani economico-finanziari (Pef) da parte dell’Autorità di regolazione dei rifiuti (Arera) e sui. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Brutte notizie dal Texas. #texas #matrimonio #gay #lgbt #lgbtqia #samesex #samesexwedding #giudici #rifiuto - facebook.com Vai su Facebook
Settore rifiuti in sciopero. Presidio in piazza Aranci per il rinnovo del contratto - I sindacati: "Ignorate tutte le nostre proposte dalle associazioni datoriali". Riporta lanazione.it
Torino, lavoratori raccolta rifiuti in piazza per contratto - ", i lavoratori del settore igiene ambientale sono scesi in piazza anche a Torino, dove questa mattina alcune centinaia di loro si sono riuniti davanti alla prefettura ... Secondo ansa.it