Antonio Conte in diretta TV sul gol annullato a Hojlund | Cosa doveva fare? Amputarsi il braccio?

Dopo la partita tra Napoli e Verona, Antonio Conte ha commentato il gol annullato a Hojlund, esprimendo il suo disappunto. Con parole dirette, l’allenatore ha sottolineato la sua opinione sulla decisione arbitrale, chiedendosi ironicamente cosa avrebbe dovuto fare l’attaccante per vedere riconosciuto il suo tentativo. Il suo intervento ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio, evidenziando le tensioni legate alle decisioni arbitrali di questa stagione.

Napoli-Verona diretta: McTominay e Di Lorenzo firmano la rimonta LIVE - I campioni d'Italia in carica sfidano al 'Maradona' i gialloblù di Zanetti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Napoli-Verona: diretta TV e streaming, formazioni, precedenti e pronostico - Verona, mercoledì 7 gennaio 2026 alle 18:30: tutte le info su diretta TV e streaming DAZN, probabili formazioni, precedenti e pronostico Serie A. tag24.it

"Ritorna" a casa la Supercoppa Italiana. Il trofeo conquistato dal Napoli di Antonio Conte arriva al Maradona prima della sfida contro il Verona #napoli #supercoppa #ilmattino - facebook.com facebook

Antonio Conte sibillino sul mercato di gennaio Il tecnico tira in ballo cosa successe lo scorso anno, con l'addio di Kvaratskhelia non rimpiazzato, e scherza: "Porta pure sfiga" #AntonioConte #SSCNapoli #spazionapoli x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.