Nicola Amoruso | Conosco Antonio Conte e so cosa farà nello spogliatoio del Napoli dopo il PSV

Nicola Amoruso, ex attaccante di Juventus e Napoli e compagno di Antonio Conte, parla a Fanpage.it del momento degli azzurri dopo la disfatta col PSV: "Antonio ha personalità ed esperienza per trovare le giuste soluzioni a patto che i calciatori si integrino completamente con la sua mentalità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

One Stronger Together. L’ex bomber della Juventus Nicola Amoruso ai microfoni di PNR - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Amoruso: “Conosco Antonio Conte e so cosa farà nello spogliatoio del Napoli dopo il PSV” - it del momento degli azzurri dopo la disfatta col PSV: “Antonio ha personalità ed esperienza per trovare ... Da fanpage.it