Ddl Delrio in Senato il Pd porta anche il suo testo ’ufficiale’ sull’antisemitismo
Oggi, alla ripresa dei lavori parlamentari, la commissione Affari costituzionali del Senato esamina il ddl sull’antisemitismo presentato dal senatore Graziano Delrio. Il testo si inserisce nel quadro delle iniziative legislative volte a contrastare le forme di discriminazione e intolleranza, contribuendo a rafforzare il quadro normativo in materia di diritti civili e tutela delle minoranze.
Arriva oggi, alla riapertura dei lavori parlamentari dopo le feste natalizie, in commissione Affari costituzionali del Senato il ddl sull’antisemitismo del riformista Graziano Delrio. Il testo, che ha spaccato duramente . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Ddl Delrio sull’antisemitismo, dopo le polemiche una riunione del Pd per un nuovo testo - Dopo le polemiche nel Partito democratico, per ora solo sopite, torna in superficie il caso del ddl Delrio sull’antisemitismo, stoppato dai vertici del Nazareno, ma mai ritirato dall’esponente ... repubblica.it
Il ddl contro l’antisemitismo in Senato. Delrio: «Non lo ritiro, aspetto la proposta Pd» - ROMA Nel Pd c’è chi la definisce una «semplice questione di forma», in linea con le procedure parlamentari. ilmessaggero.it
Dalle alleanze all'antisemitismo, affondo dei riformisti Pd - Graziano Delrio tira dritto sul suo ddl contro l'antisemitismo contestato dal partito e Lorenzo Guerini mette in guardia sulle alleanze, che non possono "ballare sulla politica estera, sulla difesa e ... ansa.it
DDL ANTISEMITISMO IN DISCUSSIONE IL 7 GENNAIO Il DDL di contrasto all' antisemitismo proposta da UAII sarà discusso nella prossima seduta del 7 gennaio in Prima Commissione Affari Costituzionali al Senato. *Il ddl Delrio su antisemitismo incardinato - facebook.com facebook
