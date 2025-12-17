Ddl Delrio il Pd in assemblea al Senato per un nuovo testo

Il Partito Democratico si è riunito al Senato per discutere un nuovo testo sul ddl Delrio, affrontando le tensioni interne e il contrasto all'antisemitismo. La riunione di oltre tre ore ha permesso di trovare un punto di equilibrio tra le posizioni dei senatori, favorendo una maggiore coesione interna sulla questione.

© Agi.it - Ddl Delrio, il Pd in assemblea al Senato per un nuovo testo AGI - Tre ore e mezza di riunione tra i senatori del Partito Democratico è servita a fare rientrare le tensioni sul ddl Delrio per il contrasto all' antisemitismo e, soprattutto, a trovare un punto di caduta interno. Stando a quanto si apprende, infatti, il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia, ha dato mandato al senatore Andrea Giorgis, capogruppo dem in commissione Affari Costituzionali, di coordinare il lavoro per arrivare a un testo sull'argomento che tenga insieme tutte le sensibilità interne. Graziano Delrio, senatore dem ed ex ministro, esponente della minoranza riformista del partito, aveva presentato il provvedimento una settimana fa, senza il via libera della presidenza del gruppo né, tantomeno, del Nazareno.

