Anno nuovo al ’Troisi’ Si riparte con Extra

Il Teatro Troisi di Nonantola apre il nuovo anno con una stagione ricca di proposte, tra spettacoli dedicati ai ragazzi, prosa e la rassegna “Extra - oltre la stagione”. Un calendario vario e articolato che invita il pubblico a scoprire nuove occasioni di cultura e intrattenimento, mantenendo un’offerta di qualità e attenzione alle diverse fasce di pubblico.

Il nuovo anno inizia in modo scoppiettante al Teatro Troisi di Nonantola, tra 'Teatro ragazzi', 'Prosa' e rassegna 'Extra - oltre la stagione'. Proprio da quest'ultima si parte: il primo appuntamento è sabato, alle 21, con 'Del male a nessuno, dei figli a tutti', di Andrea Ansaloni con Allegra Compagnia di Nonantola, a cura di associazione Elfoavventure Aps. L'intero ricavato sarà devoluto a progetti di beneficenza: Elfoavventure Aps sostiene, infatti, i progetti 'Adotta una Classe in Madagascar' e 'Casa di Accoglienza disabili mentali e fisici suore' del Cotolengo in Zambia. Sabato 17 gennaio, sempre alle 21, 'Bòuna da murìr', della compagnia dialettale La Quérza ed Ganazé di Ganaceto: commedia giallo-comica in due atti a cura di Simona Ronchi; riduzione e libero adattamento in dialetto modenese a cura di Renato Galliani.

