Riparte l’accademia corale Aerco | un nuovo anno di musica formazione e coralità
Parma, 25 ottobre 2025 – Prende ufficialmente il via il nuovo anno accademico dell’Accademia Corale AERCO, il centro formativo promosso da AERCO – Associazione Emiliano-Romagnola Cori APS per la valorizzazione e la crescita della coralità regionale e nazionale.Il primo fine settimana di attività. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
