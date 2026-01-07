La prima manche del gigante di Tremblant, valida per la Nor-Am 2025-2026, si è appena conclusa. Anna Trocker guida la classifica, mentre Giada D’Antonio non ha ancora preso il via. La gara si svolge sulle piste del Canadese, con atleti che si preparano alla seconda manche. Restate aggiornati per i risultati e le novità della competizione.

È da poco terminata la prima manche del gigante di Tremblant (Canada), valevole per la Nor-Am 2025-2026. Sulle nevi canadesi Anna Trocker, dopo l’uscita di ieri nel primo gigante, ha dato oggi dimostrazione delle sue qualità riuscendo a concludere la prima discesa in testa. La giovane promessa azzurra dovrà difendersi nella seconda manche delle ore 18.00 se vorrà conquistare una preziosa vittoria. L’altoatesina, scesa con il pettorale numero 3, ha sfruttato le perfette condizioni della pista, chiudendo con il tempo di 1:06.42. L’italiana è riuscita ad anticipare per soli 23 centesimi la padrona di casa Justine Lamontagne (1:06. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Trocker comanda il gigante Nor-Am di Tremblant. Giada D’Antonio ancora fuori

Leggi anche: Anna Trocker in corsa per la vittoria nel gigante Nor-Am di Tremblant, fuori Giada D’Antonio

Leggi anche: Anna Trocker e Giada D’Antonio fuori nel gigante Nor-Am di Tremblant, ma l’Italia scopre Francesca Fanti!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: D’Antonio e Trocker per il riscatto in gara-2; Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale; Camille Rast comanda a Kranjska Gora. Cinque atlete in 4/10; ottava Della Mea; Rivivi il LIVE! Goggia rimonta e sfiora la top-10 in gigante, vince Rast.

Anna Trocker comanda il gigante Nor-Am di Tremblant. Giada D’Antonio ancora fuori - È da poco terminata la prima manche del gigante di Tremblant (Canada), valevole per la Nor- oasport.it