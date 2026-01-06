Anna Trocker si distingue nel primo gigante femminile di Mont-Tremblant, valido per la Nor-Am Cup 2025-2026. Con un ottimo risultato nella manche inaugurale, la giovane sciatrice italiana si conferma competitiva nel circuito nordamericano. Esclusa Giada D’Antonio, Trocker si prepara alla seconda run con l’obiettivo di avvicinarsi alla vittoria. La gara rappresenta un importante momento di crescita nel percorso sportivo di Trocker, che continua a dimostrare il proprio talento sulle nevi del Nord America

Anna Trocker si conferma a suo agio sulle nevi nordamericane e realizza il secondo tempo nella manche inaugurale del primo gigante femminile di Mont-Tremblant valevole per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. La diciassettenne altoatesina, quinta e seconda in Colorado quasi un mese fa nelle prime due prove stagionali del circuito continentale tra le prove larghe, è pienamente in corsa per la vittoria. La giovane promessa azzurra classe 2008, già vincitrice lo scorso 11 dicembre di uno slalom di Nor-Am Cup a Copper, ha vissuto negli ultimi dieci giorni le sue prime esperienze in Coppa del Mondo mancando l’accesso alla seconda manche sia nel gigante di Semmering che in quello di Kransjka Gora anche a causa di pettorali proibitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Trocker in corsa per la vittoria nel gigante Nor-Am di Tremblant, fuori Giada D’Antonio

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Anna Trocker brilla ed è seconda, fuori Giada D’Antonio

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Perché Giada D’Antonio e Anna Trocker non hanno guadagnato soldi in Coppa del Mondo? Il regolamento FIS e le cifre; Rast magistrale, Robinson di nuovo out, americane super come Colturi: i primi verdetti della Podkoren-3; Quando tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker: nuova sfida in Nor-Am: il programma delle gare.

Anna Trocker in corsa per la vittoria nel gigante Nor-Am di Tremblant, fuori Giada D’Antonio - Anna Trocker si conferma a suo agio sulle nevi nordamericane e realizza il secondo tempo nella manche inaugurale del primo gigante femminile di ... oasport.it