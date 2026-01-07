Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta di una bambina dal nome bellissimo

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta. La cantante ha annunciato su Instagram la nascita di Beatrice, nata dal suo legame con Giacomo Buttaroni. La nascita della bambina rappresenta un momento importante nella sua vita privata, che ha condiviso con i suoi followers attraverso un messaggio semplice e sincero.

È nata Beatrice. Con un post condiviso sul suo profilo Instagram, Anna Tatangelo ha annunciato la nascita della sua secondogenita, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni. A corredo dei primi scatti della neonata, la cantante ha scritto: «Le parole non bastano perché l'amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice». Un messaggio essenziale, che lascia spazio all'emozione e alla gioia di un nuovo inizio. Anna Tatangelo, il primo figlio Andrea D'Alessio e il compagno Giacomo Buttaroni: una famiglia che cresce. Per Tatangelo si tratta del secondo figlio. La cantante è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio.

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta: la prima foto con Beatrice - Leggi su Sky TG24 l'articolo Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta: la prima foto con Beatrice ... tg24.sky.it

Anna Tatangelo è diventata mamma bis: è nata Beatrice, la secondogenita della cantante - La cantante è diventata mamma per la seconda volta: questa mattina, in una clinica romana, è nata Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. rumors.it

Doppio augurio ad Anna Tatangelo! Oggi festeggiamo due volte: buon compleanno ad Anna e benvenuta alla sua piccola Beatrice, nata da pochissimi giorni. Un momento speciale, di quelli che riempiono il cuore: un nuovo anno di vita per lei e un - facebook.com facebook

Il 9 gennaio del 1987 nasceva la cantante Anna Tatangelo interprete di Essere una donna - #accaddeoggi x.com

