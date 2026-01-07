Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta, accogliendo una bambina di nome Beatrice. La cantante ha annunciato la nascita attraverso un post su Instagram, condividendo la gioia per l’arrivo della sua seconda figlia. La piccola è nata dal suo attuale compagno, Giacomo Buttaroni. Un momento speciale che segna un’altra tappa importante nella vita della cantante italiana.

È nata Beatrice. Con un post condiviso sul suo profilo Instagram, Anna Tatangelo ha annunciato la nascita della sua secondogenita, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni. A corredo dei primi scatti della neonata, la cantante ha scritto: «Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice». Un messaggio essenziale, che lascia spazio all’emozione e alla gioia di un nuovo inizio. Anna Tatangelo, il primo figlio Andrea D’Alessio e il compagno Giacomo Buttaroni: una famiglia che cresce. Per Tatangelo si tratta del secondo figlio. La cantante è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta di una bambina dal nome bellissimo

