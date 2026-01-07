Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta di una bambina dal nome bellissimo

Anna Tatangelo è diventata madre per la seconda volta, accogliendo una bambina di nome Beatrice. L’artista ha annunciato la nascita tramite un post su Instagram, condividendo la gioia di questo nuovo arrivo con i suoi followers. La bambina è nata dal rapporto con il compagno Giacomo Buttaroni. Un momento importante per Anna Tatangelo, che si aggiunge alla sua famiglia con l’arrivo di questa nuova piccola.

È nata Beatrice. Con un post condiviso sul suo profilo Instagram, Anna Tatangelo ha annunciato la nascita della sua secondogenita, avuta con il compagno Giacomo Buttaroni. A corredo dei primi scatti della neonata, la cantante ha scritto: «Le parole non bastano perché l’amore è troppo grande. Benvenuta tra noi, piccola Beatrice». Un messaggio essenziale, che lascia spazio all’emozione e alla gioia di un nuovo inizio. Anna Tatangelo, il primo figlio Andrea D’Alessio e il compagno Giacomo Buttaroni: una famiglia che cresce. Per Tatangelo si tratta del secondo figlio. La cantante è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

