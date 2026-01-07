Alto Adige rivoluzione in classe dal 2026 | sostenibilità e responsabilità sociale diventano materie strutturali
A partire dal 1 settembre 2026, l'Alto Adige introdurrà ufficialmente nei programmi scolastici l’educazione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Questa novità rappresenta un impegno stabile e strutturale, superando iniziative occasionali per favorire un approccio integrato e consapevole nelle nuove generazioni. La scelta mira a promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto ambientale fin dalle scuole di livello primario e secondario.
Dal 1 settembre 2026 l'Alto Adige renderà strutturale l'educazione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale in tutte le scuole, abbandonando i progetti sporadici per un approccio integrato nei programmi. Il nuovo modello didattico punta su laboratori pratici di ecologia, inclusione ed economia civica, supportati da un piano di formazione specifica per i docenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
