Tempesta in arrivo sull' Italia | forti raffiche di vento e piogge record scatta l' allerta meteo

Nuovo peggioramento meteo con l’arrivo di un’intensa perturbazione: particolarmente colpite Toscana, Friuli e Veneto, dove sono previste forti piogge e raffiche di vento fino a 90 chilometri orari. Prevista anche la neve sulle Alpi e mare agitato lungo le coste esposte. Tutta colpa di una. 🔗 Leggi su Today.it