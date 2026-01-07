Allegri porterà la Fiamma Olimpica verso Milano-Cortina 2026

Massimiliano Allegri, noto allenatore di calcio, sarà incaricato di portare la Fiamma Olimpica in vista dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026. Questo ruolo simbolico sottolinea l’importanza dell’evento e il legame tra lo sport e i valori olimpici. La cerimonia rappresenta un momento di unione e di celebrazione per l’Italia, che si prepara ad accogliere i giochi in modo significativo e rispettoso.

Riflettori olimpici su Massimiliano Allegri. L'allenatore del Milan porterà la Fiamma Olimpica in vista dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Massimiliano Allegri will have the honour of carrying the Olympic Flame ahead of Milano Cortina 2026! Complimenti Mister! pic.twitter.comvXynAQ3tP9 — AC Milan (@acmilan) January 7, 2026 L'annuncio è arrivato direttamente dal club rossonero sui canali ufficiali. Un riconoscimento simbolico e prestigioso che lega il Milan e il suo tecnico a uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo anno, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Un ruolo d'onore che va oltre il calcio e che inserisce Allegri tra i volti scelti per rappresentare lo sport italiano nel percorso verso Milano-Cortina.

