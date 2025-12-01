Milano-Cortina 2026 Jasmine Paolini porterà la fiamma olimpica in Italia

Jasmine Paolini sarà l'Ambassador di Milano Cortina 2026 che accompagnerà la fiamma olimpica dalla Grecia all'Italia. L'attuale numero otto del ranking Wta, oro nel doppio a Parigi 2024, sarà al centro dei momenti che sanciranno il passaggio della Fiamma dal Paese culla dei Giochi a quello che ospiterà l'edizione invernale: il 4 dicembre sarà tedofora ad Atene, durante la Cerimonia di Consegna, insieme al campione olimpico di ciclismo Filippo Ganna, e accompagnerà poi la fiamma fino a Roma. Jasmine Paolini avrà l'opportunità di portare la torcia ad Atene grazie a Milano Cortina 2026. Coca-Cola, in qualità di "presenting partner" del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, ha scelto tedofori capaci di vivere e raccontare i valori olimpici attraverso messaggi diversi: l'impegno sociale, lo sport, la musica e la cultura pop. 🔗 Leggi su Iltempo.it

