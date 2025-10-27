Alla scoperta del mondo dei funghi | gli studenti protagonisti alla mostra micologica
FALCONARA- Si è chiusa questa mattina la 16esima edizione della mostra micologica ‘Città di Falconara’, organizzata dall’associazione mico-botanica Cicconofri con la collaborazione del Comune. Aperta al pubblico nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre e allestita nella Sala Mercato, la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
