Alfonso Signorini sentito per tre ore dai pm dopo la denuncia di Medugno | Da me nessuna violenza sessuale né estorsione ; sequestrati foto video e chat

Da ilgiornaleditalia.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alfonso Signorini è stato ascoltato per tre ore dai pubblici ministeri di Milano nell’ambito di un’indagine sulla denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. Medugno aveva accusato Signorini di violenza sessuale ed estorsione, accuse che l’amministratore del conduttore ha negato, fornendo una versione differente. Durante le verifiche sono stati sequestrati foto, video e chat relativi alla vicenda.

L'ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno, aveva denunciato Signorini per violenza sessuale ed estorsione, ora il conduttore si difende dando una versione totalmente in contrasto con quella dell'ex gieffino Alfonso Signorini è stato sentito per tre ore dai pm di Milano da indagato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

alfonso signorini sentito per tre ore dai pm dopo la denuncia di medugno da me nessuna violenza sessuale n233 estorsione sequestrati foto video e chat

© Ilgiornaleditalia.it - Alfonso Signorini sentito per tre ore dai pm dopo la denuncia di Medugno: "Da me nessuna violenza sessuale né estorsione"; sequestrati foto, video e chat

Leggi anche: Alfonso Signorini sentito per tre ore dai pm dopo la denuncia di Medugno: "Da me nessuna violenza sessuale né estorsione"; sequestrati foto, video e chat

Leggi anche: Alfonso Signorini sentito per tre ore dai pm dopo la denuncia di Medugno: "Da me nessuna violenza sessuale né estorsione"; sequestrati foto, video e chat

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Alfonso Signorini sentito per tre ore in procura a Milano: “Non ho commesso alcuna violenza”; Alfonso Signorini è stato sentito dai pm in procura: Non ho commesso nessuna violenza; Alfonso Signorini sentito per tre ore in Procura dopo la denuncia di Antonio Medugno: “Nessuna violenza”; Alfonso Signorini in Procura respinge le accuse di Antonio Medugno: «Mai violenze, né estorsioni.

alfonso signorini sentito treSignorini Gate: Alfonso Signorini in Procura dopo la denuncia di Antonio Medugno - Alfonso Signorini è stato sentito in Procura a Milano dopo la denuncia di Medugno: nega ogni violenza e fornisce la sua versione dei fatti. alfemminile.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.