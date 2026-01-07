Alfonso Signorini sentito per tre ore dai pm dopo la denuncia di Medugno | Da me nessuna violenza sessuale né estorsione ; sequestrati foto video e chat

Alfonso Signorini è stato ascoltato per tre ore dai pubblici ministeri di Milano nell’ambito di un’indagine sulla denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. Medugno aveva accusato Signorini di violenza sessuale ed estorsione, accuse che l’amministratore del conduttore ha negato, fornendo una versione differente. Durante le verifiche sono stati sequestrati foto, video e chat relativi alla vicenda.

Leggo. . Alla bufera attorno ad #AlfonsoSignorini, tra accuse pesanti (estorsione e violenza sessuale), denunce incrociate e un’inchiesta giudiziaria che ha messo in ombra il reality show più seguito della tv italiana, si è aggiunta una voce inattesa che tenta di - facebook.com facebook

Alfonso #Signorini resta al timone di Chi: “Rimane il direttore editoriale" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.