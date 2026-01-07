Alfonso Signorini sentito per tre ore dai pm dopo la denuncia di Medugno | Da me nessuna violenza sessuale né estorsione ; sequestrati foto video e chat
Alfonso Signorini è stato ascoltato per tre ore dai pubblici ministeri di Milano nell’ambito di un’indagine sulla denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello. Medugno aveva accusato Signorini di violenza sessuale ed estorsione, accuse che l’amministratore del conduttore ha negato, fornendo una versione differente. Durante le verifiche sono stati sequestrati foto, video e chat relativi alla vicenda.
L'ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno, aveva denunciato Signorini per violenza sessuale ed estorsione, ora il conduttore si difende dando una versione totalmente in contrasto con quella dell'ex gieffino Alfonso Signorini è stato sentito per tre ore dai pm di Milano da indagato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Alfonso Signorini sentito per tre ore in procura a Milano: "Non ho commesso alcuna violenza"
Signorini Gate: Alfonso Signorini in Procura dopo la denuncia di Antonio Medugno - Alfonso Signorini è stato sentito in Procura a Milano dopo la denuncia di Medugno: nega ogni violenza e fornisce la sua versione dei fatti. alfemminile.com
Alla bufera attorno ad #AlfonsoSignorini, tra accuse pesanti (estorsione e violenza sessuale), denunce incrociate e un'inchiesta giudiziaria che ha messo in ombra il reality show più seguito della tv italiana, si è aggiunta una voce inattesa che tenta di
Alfonso #Signorini resta al timone di Chi: “Rimane il direttore editoriale" x.com
