Alfonso Signorini sentito per tre ore dai pm dopo la denuncia di Medugno | Da me nessuna violenza sessuale né estorsione ; sequestrati foto video e chat

Alfonso Signorini è stato ascoltato per tre ore dai pubblici ministeri di Milano in relazione alla denuncia di Antonio Medugno, che lo accusa di violenza sessuale ed estorsione. Il conduttore ha respinto le accuse, affermando di non aver commesso alcun reato. Durante l'interrogatorio sono stati sequestrati foto, video e chat che potrebbero contribuire a chiarire la vicenda, ancora in fase di approfondimento.

L'ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno, aveva denunciato Signorini per violenza sessuale ed estorsione, ora il conduttore si difende dando una versione totalmente in contrasto con quella dell'ex gieffino Alfonso Signorini è stato sentito per tre ore dai pm di Milano da indagato.

