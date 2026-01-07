Alfonso Signorini sentito per tre ore dai pm dopo la denuncia di Medugno | Da me nessuna violenza sessuale né estorsione ; sequestrati foto video e chat

Alfonso Signorini è stato ascoltato per tre ore dai pubblici ministeri di Milano in relazione alla denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, che lo accusa di violenza sessuale ed estorsione. Signorini ha respinto le accuse, dichiarando di non aver commesso alcun reato. Durante l'interrogatorio sono stati sequestrati foto, video e chat. La vicenda rimane sotto indagine, con le parti che forniscono versioni contrastanti sui fatti.

