Alessandro Ambrosio è stato colpito alle spalle i genitori | Vogliamo sapere perché è stato ucciso

Alessandro Ambrosio, capotreno, è stato trovato vittima di un’aggressione che ha provocato il suo decesso, apparentemente con una sola ferita. I genitori chiedono chiarezza sull’accaduto, desiderosi di conoscere le ragioni dietro questa tragica vicenda. Le indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche e individuare eventuali responsabili.

Il capotreno Alessandro Ambrosio sarebbe stato colpito alle spalle e ucciso con una sola accoltellata. Non avrebbe avuto il tempo di difendersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

