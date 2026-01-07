Alessandro Ambrosio è stato colpito alle spalle i genitori | Vogliamo sapere perché è stato ucciso

Alessandro Ambrosio, capotreno, è stato trovato vittima di un’aggressione che ha provocato il suo decesso, apparentemente con una sola ferita. I genitori chiedono chiarezza sull’accaduto, desiderosi di conoscere le ragioni dietro questa tragica vicenda. Le indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche e individuare eventuali responsabili.

Il capotreno Alessandro Ambrosio sarebbe stato colpito alle spalle e ucciso con una sola accoltellata. Non avrebbe avuto il tempo di difendersi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Lo strazio del papà di Alessandro Ambrosio: “Voglio sapere perché è stato ammazzato”

Leggi anche: Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate, fermato il killer che era stato rilasciato: è Marin Jelenik. Come è stato catturato

