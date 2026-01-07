Alessandro Ambrosio è stato colpito alle spalle i genitori | Vogliamo sapere perché è stato ucciso
Alessandro Ambrosio, capotreno, è stato trovato vittima di un’aggressione che ha provocato il suo decesso, apparentemente con una sola ferita. I genitori chiedono chiarezza sull’accaduto, desiderosi di conoscere le ragioni dietro questa tragica vicenda. Le indagini sono in corso per ricostruire le dinamiche e individuare eventuali responsabili.
Il capotreno Alessandro Ambrosio sarebbe stato colpito alle spalle e ucciso con una sola accoltellata. Non avrebbe avuto il tempo di difendersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lo strazio del papà di Alessandro Ambrosio: “Voglio sapere perché è stato ammazzato”
Leggi anche: Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate, fermato il killer che era stato rilasciato: è Marin Jelenik. Come è stato catturato
Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate fermato il killer che era stato rilasciato | è Marin Jelenik Come è stato catturato; Lo strazio del papà di Alessandro Ambrosio | Voglio sapere perché è stato ammazzato
«Alessandro Ambrosio preso alle spalle», così è stato ucciso il capotreno: non ha potuto difendersi. E il movente è un mistero - Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso nel parcheggio del piazzale ovest della stazione di Bologna ... leggo.it
Alessandro Ambrosio, chi era il capotreno ucciso nella stazione di Bologna - Il capotreno morto il 5 gennaio nei pressi del parcheggio della stazione di Bologna si chiamava Alessandro Ambrosio, 34 anni, e viveva ad Anzola dell’Emilia. tg24.sky.it
Omicidio di Alessandro Ambrosio, il sospettato identificato e rilasciato: cosa è successo dopo il delitto - Il sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio è stato identificato dopo il delitto su un treno per Milano, fermato a Fiorenzuola e poi ... fanpage.it
L’omicidio del capotreno a Bologna: fermato Marin Jelenik, il 36enne presunto assassino di Alessandro Ambrosio di 34 anni https://qds.it/bologna-ucciso-coltellate-capotreno-alessandro-ambrosio-chi-e-marin-jelenik-responsabile-omicidio-cronaca-video/ - facebook.com facebook
Bologna, l'omicidio di Alessandro Ambrosio e la folle fuga tra le stazioni: così è stato preso Marin Jelenic. 'È il killer del capotreno' x.com
