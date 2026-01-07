Alessandro Ambrosio ucciso a coltellate fermato il killer che era stato rilasciato | è Marin Jelenik Come è stato catturato

Nella stazione di Bologna, Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato vittima di un omicidio avvenuto nel parcheggio. Il sospettato, Marin Jelenik, già rilasciato in precedenza, è stato fermato dopo essere stato individuato e catturato dalle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato grande attenzione, mentre le indagini proseguono per chiarire le motivazioni dell’episodio.

Un omicidio senza un perché ha sconvolto la stazione di Bologna. Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato ucciso con una coltellata all'addome nel parcheggio riservato.

