Lo strazio del papà di Alessandro Ambrosio | Voglio sapere perché è stato ammazzato

Il padre di Alessandro Ambrosio esprime il suo dolore e la volontà di conoscere la verità sull’omicidio del figlio, descritto come una mente brillante con molto da offrire. L’evento, avvenuto a Bologna, ha suscitato grande attenzione e richiama l’esigenza di chiarezza su una vicenda che ha profondamente colpito la comunità.

Bologna, 7 gennaio 2026 – “Mio figlio era una mente superiore. Avrebbe potuto fare tanto altro, ancora, nella vita”. Luigi Ambrosio è il padre di Alessandro, il capotreno accoltellato e ucciso in stazione a Bologna. Killer del capotreno, 27 ore di caccia all’uomo: arrestato Marin Jelenic, un “fantasma” nelle stazioni italiane dal 2019 Da nove anni in Trenitalia, il 34enne aveva deciso di seguire le orme del padre, 40 anni passati nelle ferrovie e da soli sei giorni in pensione. Ma la vita di ’Ambro’, così era chiamato dagli amici, era piena di hobby e passioni. A partire da quella per la musica, che lo ha portato a suonare con la sua band ‘Fankaz’ nel ruolo di chitarrista e fino alle partite di pallavolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

