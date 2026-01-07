Aleppo nuovi scontri | le forze di Damasco assaltano i quartieri curdi

In Siria, il conflitto si intensifica con nuovi scontri ad Aleppo, dove le forze governative hanno lanciato un attacco contro le aree controllate dai curdi. L'intervento delle truppe di Damasco ha provocato numerosi morti e segnato un ulteriore sviluppo nelle tensioni tra il governo siriano e le forze curde, in un contesto di instabilità crescente nella regione.

In Siria si riaccende il conflitto. Governo contro curdi: molti i morti ad Aleppo dove è iniziato l’assalto delle truppe di Damasco contro le Forze Democratiche Siriane. Aleppo torna nel caos a oltre un anno dalla sua caduta nelle mani di Hay’at Tahrir al-Sham che segnò l’inizio della fine del potere di Bashar al-Assad e il primo passo verso la presa del controllo di Abu Mohammad al-Jolani, ex emiro di Hts e ora presidente della Siria col nome da civile di Ahmad al-Sharaa. Ieri violenti scontri hanno contraddistinto le aree a maggioranza curde e le zone controllate dai governativi, poche settimane dopo una serie di violenze divampate a fine dicembre proprio mentre Damasco e le autorità dell’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est (Rojava) a maggioranza curda negoziavano l’ingresso di quest’ultima nel nuovo Stato siriano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

