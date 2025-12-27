Damasco. L’ultimo round di combattimenti nella città che era la più grande della Siria e il suo centro industriale prima della guerra durata oltre tredici anni non è arrivata a sorpresa per molti qui. “Purtroppo”, aggiungono alcuni: “Ci sarà altro spargimento di sangue prima che finisca”. Sebbene l’ultimo scontro sia durato soltanto poche ore, molti vedono i segni di una possibile battaglia più grande in arrivo tra le forze governative e quelle delle Forze democratiche siriane (Sdf), la milizia sotto l’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria (Aanes) a guida curda. L’Sdf è stata la principale ma non l’unica fazione sostenuta dagli Stati Uniti durante la guerra siriana iniziata nel 2011 dopo le brutali repressioni delle proteste popolari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Scontri ad Aleppo. S’avvicina la scadenza per riunire le Sdf a Damasco

Leggi anche: Scontri tra curdi e forze governative ad Aleppo, in Siria

Leggi anche: Caos ad Aleppo, scontri tra i curdi e il governo siriano

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gli scontri tra forze curde e truppe governative ad Aleppo evidenziano la fragilità della Siria post-Assad e lo stallo sull’integrazione delle istituzioni curde nello Stato centrale. Le violenze nei quartieri a maggioranza curda mostrano quanto il processo di riconcil - facebook.com facebook