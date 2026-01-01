Controlli dei carabinieri | servizi Alto Impatto durante le feste di Natale
Durante le festività natalizie, i carabinieri di Latina proseguono con i controlli “Alto Impatto” per garantire la sicurezza pubblica. Queste operazioni mirano a mantenere l’ordine e prevenire eventuali situazioni di rischio, assicurando un ambiente tranquillo per cittadini e visitatori. I servizi continuano anche in questo periodo di festa, rafforzando l’impegno delle forze dell’ordine nel territorio.
Continuano anche in questi giorni di festa i controlli “Alto impatto” delle forze dell’ordine a Latina. Negli ultimi giorni del 2025 sono stati messi in campo servizi straordinari da parte dei carabinieri finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e del traffico di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
