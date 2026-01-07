Al via a Roma Scintille stagione 2026 di danza Orbita-Spellbound

A Roma prende il via il 19 gennaio “Scintille”, la stagione 2026 del Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita-Spellbound, sotto la direzione artistica di Valentina Marini. L’iniziativa propone un programma dedicato alla danza contemporanea, offrendo spazi di confronto e sperimentazione per artisti e pubblico. La stagione si inserisce nel panorama culturale della città, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione dell’arte coreutica.

Roma, 7 gen. (askanews) – Parte il 19 gennaio ‘Scintille’, la stagione 2026 del Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita-Spellbound con la direzione artistica di Valentina Marini. Fino al 15 maggio, 4 mesi di programmazione in 4 luoghi diversi per l’unica stagione della Capitale interamente dedicata alla danza contemporanea. Novità di quest’anno, l’approdo al Teatro Ambra Jovinelli che si aggiunge a luoghi ormai consolidati come Teatro Palladium, Spazio Rossellini, Teatro Biblitoteca Quarticciolo. Grandi maestri ed esponenti del nuovo panorama coreutico, riallestimenti di spettacoli ormai storici e nuove creazioni, protagonisti della scena italiana e ospiti internazionali sono le coordinate di un programma in cui “ogni spettacolo richiama alla necessità della mutazione, di rivedere la tradizione, di passare allo scanner luoghi comuni, aspettative, priorità” come afferma la direttrice artistica Valentina Marini che aggiunge: “Allo stesso tempo ogni spettacolo ci trascina in un catalizzante viaggio trasformativo in sé, per non farci dimenticare che accanto al senso di impotenza esiste una dimensione plurale che chiama all’esserci, in tutte le sue forme, compreso quello del gioire insieme quando non ci appare più possibile’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: "La bella addormentata", al via la la Stagione danza 2025/2026 al Municipale Leggi anche: Al via la Stagione Concertistica Aretina 2026 con le eccellenze della musica sinfonica, lirica e della grande danza internazionale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Danza contemporanea: a Roma la stagione Orbita|Spellbound 2026; Atalanta – Roma, scintille in panchina: volano insulti tra Palladino e Gasperini; Crans-Montana, l’incendio è partito dalle scintille accese sulle bottiglie di champagne. Al via a Roma "Scintille", stagione 2026 di danza Orbita-Spellbound - Parte il 19 gennaio 'Scintille', la stagione 2026 del Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita- msn.com

Stagione Danza 2026 di Orbita Spellbound - Teatro Ambra Jovinelli Roma

Di Canio, scintille sul gol di Scalvini contro la Roma: “Proteste scandalose". Caressa reagisce così - facebook.com facebook

#Gasperini e #Palladino, scintille e nervi tesi a bordocampo sul finale di #AtalantaRoma: volano parole grosse x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.