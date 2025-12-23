La bella addormentata al via la la Stagione danza 2025 2026 al Municipale

23 dic 2025

Al Teatro Municipale di Piacenza, domenica 28 dicembre alle ore 16, l’inaugurazione della Stagione Danza 20252026 è affidata a un capolavoro senza tempo del repertorio classico come La bella addormentata, tratto dalla fiaba di Charles Perrault sulla musica di Cajkovskij, portato in scena dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

