Pac la Regione fa il punto | già erogati 215 milioni di euro per 36mila aziende
Oltre 215 milioni di euro già nelle casse di più di 36mila imprese agricole dell’Emilia-Romagna per garantire liquidità immediata, continuità produttiva e stabilità economica in un momento segnato dall’aumento dei costi, dall’incertezza dei mercati e dagli effetti del cambiamento climatico. La. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Si tratta del sesto punto vendita in regione che garantirà nuove opportunità lavorative. Il piano di espansione proseguirà anche nei prossimi anni: nel 2026 si arricchirà con altre due presenze - facebook.com Vai su Facebook
Il CATA rappresenta il punto di riferimento regionale per l'accompagnamento, il sostegno lo sviluppo del comparto artigiano del #FVG. Consulta il sito cata.fvg.it e verifica i bandi aperti Vai su X