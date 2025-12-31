Spesa sopra la media nazionale per la cultura In Toscana 33 milioni di euro l’anno
In Toscana, la spesa pubblica per la cultura supera la media nazionale, raggiungendo circa 33 milioni di euro all’anno. Questa attenzione riflette l’impegno della regione nel valorizzare il patrimonio culturale e promuovere uno sviluppo sostenibile, considerato fondamentale per rafforzare la coesione sociale e stimolare l’economia locale. La cultura rappresenta quindi un elemento chiave nelle strategie di crescita e identità territoriale della Toscana.
La Toscana continua a puntare sulla cultura come leva strategica di sviluppo e coesione territoriale. I dati più recenti sulla spesa pubblica mostrano un impegno stabile, con una crescita significativa degli investimenti negli ultimi anni, anche grazie ai fondi straordinari legati al periodo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Iva non riscossa, mancano 25 miliardi di euro l’anno. Italia sopra la media Ue
Leggi anche: Welfare diseguale, Sicilia in coda per la spesa sociale: Messina sopra la media regionale ma lontana dagli standard nazionali
Toscana, crescita lenta, ma consumi in tenuta: Pil sotto la media nazionale; Farmaci: le medie statistiche non bastano per giudicare l’appropriatezza; Vaccinazioni pediatriche, la Regione Toscana è sopra la media nazionale; Economia: in Liguria Pil in calo nel 2024, ma tengono i consumi delle famiglie.
Lazio, Bankitalia: crescita I semestre (0,7%) sopra media nazionale - Nel primo semestre del 2025 la crescita dell'attività economica nel Lazio è proseguita a un ritmo moderato, in un contesto macroeconomico internazionale caratterizzato da un ... notizie.tiscali.it
Sicilia. Lorenzin: “Ismett di Palermo presenta parametri sopra la media nazionale” - “La possibilità di disporre di dati e di elementi di misurazione certi ed omogenei è la chiave vincente per ... quotidianosanita.it
Spesa pubblica ticinese sotto la lente. Spendiamo di più, ma dove? - Ecco cosa rivela il confronto con gli altri Cantoni effettuato dall’istituto di ricerca BAK Economics di Basilea. tio.ch
Dentsu: nel 2026 spesa pubblicitaria globale sopra il trilione di dollari - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.