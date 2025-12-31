Spesa sopra la media nazionale per la cultura In Toscana 33 milioni di euro l’anno

In Toscana, la spesa pubblica per la cultura supera la media nazionale, raggiungendo circa 33 milioni di euro all’anno. Questa attenzione riflette l’impegno della regione nel valorizzare il patrimonio culturale e promuovere uno sviluppo sostenibile, considerato fondamentale per rafforzare la coesione sociale e stimolare l’economia locale. La cultura rappresenta quindi un elemento chiave nelle strategie di crescita e identità territoriale della Toscana.

Dentsu: nel 2026 spesa pubblicitaria globale sopra il trilione di dollari - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.