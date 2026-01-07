Aggredisce la guardia giurata e crea il caos in Urologia | denunciato
Un uomo è stato denunciato per aver aggredito una guardia giurata e creato scompiglio in un reparto di Urologia. La vicenda riguarda anche un episodio in cui, portando la madre al pronto soccorso, ha insistito con insistenza, saltando le procedure di accesso e i turni, affinché l'anziana fosse visitata immediatamente. La situazione ha generato preoccupazione per la gestione degli accessi e la sicurezza nelle strutture sanitarie.
Porta la mamma al pronto soccorso e pretende, saltando turni e codici d'ingresso, che l'anziana venga visitata subito. Anzi immediatamente. I poliziotti - per ripristinare l'ordine, evitando problemi alla tenuta del servizio d'assistenza sanitaria - sono dovuti intervenire tre volte nell'arco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
