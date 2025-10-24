Paziente aggredisce operatore sanitario e guardia giurata | arrestato

EMPOLI – Ancora un’aggressione ai danni di un operatore sanitario. È successo all’ospedale San Giuseppe di Empoli. I carabinieri della compagnia di Empoli hanno proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di 32 anni, per l’ipotesi di reato di aggressione nei confronti di un infermiere e di un addetto alla vigilanza in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo – trasportato nella serata precedente al nosocomio a seguito di un episodio occorso nella propria abitazione a Castelfranco di Sotto – avrebbe manifestato comportamenti aggressivi al momento della dimissione, opponendo resistenza e colpendo il personale sanitario e di vigilanza, che hanno riportato lesioni giudicate lievi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

