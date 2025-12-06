61enne aggredisce medici e guardia giurata a Bari caos al policlinico | perché l' uomo è andato fuori di sé

Un uomo di 61 anni è stato arrestato al Policlinico di Bari per aver aggredito personale medico e di sicurezza. Era già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 61enne aggredisce medici e guardia giurata a Bari, caos al policlinico: perché l'uomo è andato fuori di sé

