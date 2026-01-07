Addio a Raffaella Bragazzi anima invisibile e storica voce di Ok il prezzo è giusto!

Il ricordo di Iva Zanicchi su Instagram. La televisione italiana perde una delle sue presenze più iconiche e, al tempo stesso, più invisibili. È morta Raffaella Bragazzi, storica voce di “ Ok, il prezzo è giusto! ”, il programma che ha segnato un’epoca e che per oltre sedici anni ha accompagnato i pomeriggi di milioni di italiani. Aveva 67 anni. La notizia è arrivata in un momento carico di nostalgia televisiva, mentre si parlava di un possibile ritorno in onda dello storico format sulle reti Mediaset, con un interesse che avrebbe coinvolto anche la Rai. Ad annunciare la scomparsa è stata Iva Zanicchi, volto simbolo della trasmissione, con un messaggio affidato ai social: “Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok, il prezzo è giusto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

