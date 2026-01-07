Addio a ‘Pacco’ Violetti Era un vero cuore amaranto

Se ne va ‘Pacco’ Violetti, figura amata e rispettata nel mondo amaranto. La sua passione per la squadra e il senso di appartenenza hanno lasciato un segno indelebile nella comunità di Arezzo. Un ricordo che testimonia il legame profondo tra l’uomo, il calcio e la città, un filo che ha unito momenti di convivialità, emozioni e passione nel corso degli anni.

di Gaia Papi AREZZO C'è un filo che lega tavoli apparecchiati, discussioni accese di calcio e un amore viscerale per l'Arezzo. Quel filo oggi si spezza con la scomparsa di Pierluigi Violetti, per tutti "Pacco", morto la notte scorsa all'età di 71 anni. Un dolore che colpisce Civitella in Val di Chiana e un'intera comunità di sportivi, già provata solo otto mesi e mezzo fa dalla perdita del fratello Gianfranco, detto "Meroi". Pierluigi, insieme al fratello Bruno, è stato per oltre trent'anni uno dei volti e delle anime del ristorante L'Orologio, locale storico diventato negli anni molto più di un semplice luogo dove mangiare.

