Addio a Pierluigi Violetti ristoratore con l' Arezzo nel cuore
Soltanto otto mesi e mezzo fa se n'era andato Gianfranco, detto "Meroi". Stanotte ci ha lasciato anche il fratello Pierluigi Violetti, 71 anni, da tutti conosciuto come "Pacco". Insieme all'altro fratello Bruno gestivano da oltre trent’anni il ristorante L’Orologio di Civitella in Val di Chiana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Addio al “Pacco” Violetti. L’Arezzo perde un tifoso appassionato e dissacrante.
