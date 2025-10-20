Il cammino dell’Arezzo | cuore grinta e orgoglio amaranto

Dal lontano Ponsacco, sotto una pioggia gelida e violenta, alla travolgente vittoria di Livorno, fino allo storico successo nell’amichevole con il Napoli e alla preziosa vittoria nello scontro diretto per la vetta: questo è il cammino dell’Arezzo, frutto del grande impegno della società e della voglia di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Ai figli e ai nipoti, i 627 di Ravenna potranno dire con orgoglio: “Io c’ero.” Durante l’intervallo, forse per l’irrigazione del campo, sopra la nostra curva è apparso uno straordinario arcobaleno orizzontale. Un segno del destino, proprio davanti a noi, mentre Cianci fingeva il passaggio a Pattarello, prima di servire il cross che ha portato al gol di Tavernelli. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Il cammino dell’Arezzo: cuore, grinta e orgoglio amaranto

