È morto Lamberto Marcantonini

Lamberto Marcantonini, figura di rilievo nel panorama politico e imprenditoriale umbro, è venuto a mancare all’età di 81 anni, a pochi giorni dal suo ottantaduesimo compleanno. Ex sindaco di Bettona e esponente di Forza Italia, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per la politica regionale.

Umbria in lutto: è morto Lamberto Marcantonini. Imprenditore, ex sindaco di Bettona ed esponente di spicco di Forza Italia, è morto a pochi giorni dal suo 82esimo compleanno. La biografiaNato in una famiglia dedita alla produzione di manufatti in calcestruzzo, frequenta un istituto tecnico.

