Addio a Angelo Piccinin imprenditore ed ex sindaco di Prata

La comunità di Prata si stringe in un commosso addio ad Angelo Piccinin, stimato imprenditore e figura di riferimento, che ha lasciato un segno indelebile nel paese. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda, lasciando un vuoto difficile da colmare. Ricordiamo con affetto e gratitudine il suo impegno e la passione che ha dedicato alla crescita e al benessere della comunità.

© Pordenonetoday.it - Addio a Angelo Piccinin, imprenditore ed ex sindaco di Prata La comunità di Prata è in lutto per la morte di Angelo Piccinin, industriale ed ex sindaco del paese. Scomparso all'età di 88 anni, è stata per molti una delle personalità più importanti della scena politica e imprenditoriale locale. Una figura che negli anni ha contribuito alla crescita del. Angelo Piccinin, muore a 88 anni l'imprenditore cofondatore di Santalucia Mobili ed ex sindaco: «Aveva un entusiasmo raro» - Verrà pianto a lungo Angelo Piccinin, 88 anni, uno dei protagonisti più illustri della vita politica, imprenditoriale e sociale della città.

