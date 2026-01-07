Acca Larenzia dopo l’infame agguato la denuncia di FdI | Vogliono riportarci agli anni dell’odio

Dopo l’attacco di un gruppo armato contro quattro giovani, il partito FdI ha denunciato un tentativo di riportare l’odio e la violenza nel dibattito pubblico. L’episodio, avvenuto in un contesto di tensione sociale, evidenzia la necessità di affrontare con fermezza episodi di violenza e di preservare un dialogo civile. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilità collettiva nel contrastare ogni forma di aggressione.

Vile agguato di un commando di venti persone, armate di coltelli, spranghe e ricetrasmittenti, contro quattro ragazzi colpevoli solo di non voler dimenticare. Nella notte romana, a poche ore dalla ricorrenza della strage di Acca Larenzia, l’odio politico dell’estrema sinistra è tornato a colpire con una spedizione criminale e una ferocia che rievoca le pagine più buie degli “Anni di piombo”. I militanti di Gioventù Nazionale sono stati assaltati mentre affiggevano i manifesti per ricordare Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, assassinati nel 1978. Un’aggressione pianificata, scientifica, che ha spedito i giovani militanti in ospedale con traumi cranici e ferite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Acca Larenzia, dopo l’infame agguato la denuncia di FdI: «Vogliono riportarci agli anni dell’odio» Leggi anche: Acca Larentia, la denuncia di Gioventù nazionale: “Aggrediti a Roma 4 nostri militanti”. La Russa: “È odio politico” Leggi anche: Acca Larenzia: il grido più forte degli spari Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma ricorda Bigonzetti e Ciavatta, 48 anni dalla strage di Acca Larentia - Due cerimonie oggi nella Capitale: una istituzionale davanti alla ex sede del Movimento Sociale, l’altra al Parco della Rimembranza. rainews.it

Acca Larenzia, 4 di Gioventù nazionale aggrediti con spranghe a Roma - (Adnkronos) – Quattro attivisti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. msn.com

Acca Larentia, 47 anni dopo saluti romani e il rituale del presente. La Digos filma tutto e indaga - A 47 anni dai tragici fatti di via Acca Larentia i militanti di destra tornano a commemorare quanto avvenuto il 7 gennaio 1978 quando davanti alla ex storica ... romatoday.it

Acca Larenzia, Meloni: "Pagina dolorosa, l'Italia merita vera pacificazione nazionale" x.com

LaPresse. . Acca Larenzia, Rocca: "Sui saluti romani polemica pretestuosa". Il presidente della Regione Lazio alla commemorazione di Bigonzetti e Ciavatta. Rispondendo ai cronisti sul raduno previsto per il pomeriggio, Rocca dichiara: "Si guarda sempre il di - facebook.com facebook

