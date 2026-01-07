Acca Larentia la denuncia di Gioventù nazionale | Aggrediti a Roma 4 nostri militanti La Russa | È odio politico

Gioventù Nazionale denuncia l’aggressione di quattro suoi militanti a Roma, durante l’affissione di manifesti per la commemorazione di Acca Larentia. La Russa attribuisce l’accaduto a un episodio di odio politico, mentre le vittime sono state colpite con spranghe e aste da un gruppo di estrema sinistra. L’episodio evidenzia tensioni politiche e violenze che si registrano in alcuni contesti della capitale.

Stavano affiggendo dei manifesti per la commemorazione di Acca Larentia a Roma quando sono stati aggrediti con spranghe e aste da "un gruppo di estrema sinistra ". È quanto denuncia Gioventù Nazionale che parla di una " gravissima aggressione " subita nella notte da quattro militanti dell'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia. Secondo quanto riferito dalle vittime, i quattro giovani sono stati aggrediti la notte scorsa nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma. A causa delle ferite riportate sono finiti in ospedale. Un'aggressione "ad opera di un commando di più di 20 professionisti dell'odio politico, muniti di coltelli e persino radio per comunicare senza intercettazioni", dichiara Francesco Todde, presidente di Gioventù Nazionale Roma.

