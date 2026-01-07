Acca Larenzia | il grido più forte degli spari
Il 7 gennaio 1978, intorno alle 18, tre giovani uscivano dalla sezione missina di Acca Larenzia per distribuire volantini. È un episodio che segna un momento specifico nella storia politica e sociale di Roma, riflettendo le tensioni e le dinamiche di quel periodo. Questa vicenda rappresenta un tassello importante nel contesto degli eventi che hanno caratterizzato gli anni ’70 nella capitale italiana.
Roma 7 gen – 7 gennaio 1978, ore 18 circa. Tre ragazzi tra i diciotto e i vent’anni escono dalla sezione missina di Acca Larenzia per un volantinaggio. Fuori ad attenderli l’inferno premeditato. Il fuoco dell’odio politico su quei corpi inermi la cui sola colpa era quella di aver fatto la scelta di essere coraggiosi. Tre ragazzi normali, studenti come tanti, nessuna volontà di popolare così presto il paradiso degli eroi, eppure varcando quelle sezioni che si chiudono col fuoco, ma coi fascisti dentro sennò è troppo poco avevano firmato la loro condanna a morte che significherà divenire fiaccole eterne. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
