Saluti romani ad Acca Larentia | 31 militanti di Casapound rischiano il processo
Il 9 dicembre il giudice per l'udienza preliminare deciderà se aprire un processo per i saluti romani durante la commemorazione di Acca Larentia del gennaio 2024. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 militanti di Casapound, accusati di violare le leggi Scelba e Mancino contro l’apologia del fascismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Saluti romani a Acca Larenzia, chiesto il rinvio a giudizio per trenta attivisti https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/17/news/saluti_romani_acca_larenzia_rinvio_a_giudizio_trenta_attivisti-424919124/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Dal Gramsci al Castelnuovo s’allarga la protesta. A Scandicci la preside chiede l’intervento dei carabinieri. Saluti romani davanti al Rodolico - facebook.com Vai su Facebook
Acca Larentia, la procura di Roma chiede il processo per 30 persone per i saluti romani del gennaio 2024 - Gli inquirenti ipotizzano la violazione della legge Mancino, che vieta gesti e simboli legati all'ideologia fascista. Segnala roma.corriere.it
Chiesto il processo per 30 indagati dopo la commemorazione di Acca Larentia - Tra gli indagati compaiono esponenti noti dell’ambiente romano di CasaPound, molti dei quali difesi dall’avvocato Domenico Di Tullio. Da rainews.it
Saluto fascista ad Acca Larentia: 31 nostalgici in udienza Gup il 9 dicembre - #CasaPound #SalutoRomano #Giustizia Immaginate una cerimonia commemorativa che si trasforma in un caso giudiz ... Come scrive lacronacadiroma.it