Saluti romani ad Acca Larentia | 31 militanti di Casapound rischiano il processo

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 dicembre il giudice per l'udienza preliminare deciderà se aprire un processo per i saluti romani durante la commemorazione di Acca Larentia del gennaio 2024. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 31 militanti di Casapound, accusati di violare le leggi Scelba e Mancino contro l’apologia del fascismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

