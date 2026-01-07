Acca Larentia aggrediti quattro militanti di Gioventù Nazionale La Russa | Inammissibile

Quattro militanti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti a Roma mentre affiggevano manifesti per la commemorazione di Acca Larentia. L’evento, attribuito a un gruppo di estrema sinistra, ha suscitato reazioni, tra cui quella del ministro La Russa, che ha definito l’accaduto “inammissibile”. L’incidente evidenzia le tensioni politiche e il clima di divisione ancora presente in alcune aree della città.

Quattro militanti di Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, sono stati aggrediti a Roma da un "un gruppo di estrema sinistra" mentre stavano affiggendo dei manifesti per la commemorazione della strage di Acca Larentia. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 gennaio, a poche ore dalla cerimonia di commemorazione della strage, cerimonia che da diversi anni ormai suscita polemiche per la partecipazione di centinaia di militanti neofascisti che sfoggiano il saluto romano. Secondo Francesco Todde, presidente di Gioventù Nazionale Roma, i quattro attivisti della giovanile di FdI sono stati colpiti nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana "ad opera di un commando di più di 20 professionisti dell'odio politico, muniti di coltelli e persino radio per comunicare senza intercettazioni".

Acca Larentia, aggrediti 4 militanti di Gioventù nazionale. Meloni: «L'Italia merita una pacificazione» - Le consuete polemiche per la commemorazione a 48 anni dalla strage ... avvenire.it

Acca Larentia, la denuncia di Gioventù nazionale: “Aggrediti a Roma 4 nostri militanti”. La Russa: “È odio politico” - Stavano affiggendo dei manifesti per la commemorazione di Acca Larentia a Roma quando sono stati aggrediti con spranghe e aste da “un gruppo di estrema sinistra “. ilfattoquotidiano.it

Ricordare la strage di Acca Larentia significa finire nel mirino dell’estremismo rosso. Quanto accaduto ai militanti di Gioventù Nazionale è di una gravità inaudita. La sinistra condannerà o, peggio, difenderà gli artefici di questa azione violenta e vigliacca - facebook.com facebook

#Meloni parla di Acca Larentia. Di quante stragi, omicidi, aggressioni non ha parlato x.com

