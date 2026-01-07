Abbandono indiscriminato di rifiuti | elevati 38 verbali a Battipaglia

La polizia municipale di Battipaglia ha emesso 38 verbali per abbandono di rifiuti, grazie all’utilizzo del sistema di videosorveglianza. L’azione si inserisce nel più ampio impegno della città per garantire decoro urbano e rispetto delle norme ambientali, contrastando comportamenti illeciti che danneggiano l’ambiente e la qualità della vita dei cittadini.

Polizia municipale di Battipaglia in azione: sono state elevate 38 sanzioni a carico di soggetti responsabili di aver abbandonato rifiuti per strada e beccati grazie al sistema di videosorveglianza. "Una condotta scellerata, contraria ai più elementari principi della civiltà umana che, tuttavia.

